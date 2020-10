Wie schön hätte es für Chantal und Manni sein können. Mit ordentlich Geld in der Tasche über alle Berge und endlich die ersehnte Hochzeit in Las Vegas. Stattdessen landen sie nach ihrem Banküberfall in einem verlassenen Schuhlager, gesucht von der Polizei. Und wer ist schuld? Laut Manni wohl seine Freundin, der es an jeglicher räuberischer Kompetenz zu fehlen scheint. Laut Chantal wohl eher ihr Freund, der einfach nie auf den Punkt bringt, was er eigentlich meint. Also gut. Ein neuer Plan muss her. Warum nicht das Glück in einer anderen Bankfiliale versuchen?

Vor ausverkauftem Haus präsentieren Sophie Aouami und Lennart Mesenbring in der Inszenierung von Michael Knoll routiniert das Auf und Ab eines Gangsterpärchens, das der romantisierten Vorstellung von Bonnie und Clyde so gerne entspräche und doch genau das Gegenteil ist. Sie das Klischee des dummen Mädchens, er der Macher und Stratege, der es – egal, ob mit oder ohne sie – genauso wenig auf die Reihe bekommt. Das Ergebnis ist eine Komödie, die mit Kommunikationsproblemen spielt und von Verzweiflung bis hin zu Euphorie sämtliche Gefühlslagen des verkappten Verbrecherduos vorführt. Das traf den Humor des Premierenpublikums auf den Punkt. Im Zuschauerraum machte sich sichtlich und hörbar Begeisterung breit. (Termine: 2. & 4.10.)