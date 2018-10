Vor 30 Jahren wurde An der Untertrave 63 von dem Visionär namens Rainer „Easy“ Ettler die Diskothek „Zillo“ eröffnet. Über die Stadtgrenzen bekannt widmete sich die Diskothek als eine der ersten in Deutschland schwerpunktmäßig der Dark- und Interdependent Musik der ausgehenden Achtziger. Hier wurde auch die Idee der Musikzeitschrift „Zillo“ geboren und umgesetzt, die damals einzigartig, die Information und Vernetzung der Underground-Szene über die deutschen Landesgrenzen hinaus bewirkte.

Auch das „Zillo-Festival“, dem Vorgänger des heutigen Mer‘a Luna-Festivals in Hildesheim, geht auf die Lübecker Initiatoren zurück und stellt neben dem WGT in dieser Hinsicht eine bedeutsame Vorreiterrolle für die heutigen Festivals der „Schwarze Szene“ da.