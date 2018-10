Ein Jahrzehnt Bandgeschichte: Aufregend traditionell, inspirierend experimentell, back to the roots ins Hier und Jetzt! Wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass aus einem begeisterten Studentenensemble eine der inzwischen gefeiertsten deutschen Klezmerbands werden könnte, als sich an der Musikhochschule Lübeck vier junge Rhythmusspieler, ein Klarinettist und drei Geigerinnen unter der Leitung von Prof. Bernd Ruf auf Klezmer-Spurensuche begaben. Inzwischen liegen einige Tourneen hinter ihnen, bewegende Konzerte im In- und Ausland, in Kulturscheunen und bei großen Festivals. Vier Folgen ihrer CD-Reihe Klezmer Tales und eine Vinyl-Langspielplatte zeugen von ihrer zügellosen Kreativität.

m Jubiläumskonzert am Samstagabend präsentiert Yxalag im ersten Konzertteil seine erst im Juli neu veröffentlichte CD „Fun Tashlikh“. Der zweite Teil ist ein „best of“ aller Programme. Unterstützt wird Yxalag dabei von den früheren Weggenossen Wolfhard Lippke, Akkordeon und dem Perkussionisten Julian Grebe.

Am folgenden Tag (14.10.) feiert außerdem um 11 h das Familienkonzert „Miloš und die verzauberte Klarinette“ Premiere!

Www.yxalag.de