Wob, die „erstaunlich hüpfende Talent Maschine“, tourt seit Jahrzehnten durch Großbritannien, Europa, Australien und Nordamerika. Neben Gastspielen und zwischendurch als Tourmusiker war es immer sein beinahe vor Kreativität berstender Kopf, der ihn vorantrieb. Dieser Abend wird sein erster Auftritt in Lübeck seit den späten 90er sein.

Mit Verstärkern rocken können alle. Ukes of Tomorrow zeigen, dass es auch anders geht. Sie ziehen die Stecker und bieten einen akustischen Abend der besonderen Art. Kent (Leroys, ex-One Bar Town) und Pommes (Summer Version, ex-Medfield MA) covern mit ihren Ukulelen: Nick Cave & The Bad Seeds, Sisters Of Mercy, Ramones, The Clash u.v.a., und beweisen dass Punk Rock immer noch nicht tot zu kriegen ist: Die Ukulelen von morgen sind die Defibrillatoren von heute!