Wingenfelder sind die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder. Köpfe der Band „Fury In The Slaughterhouse“. 2010 wurde ihr Bandprojekt aus der Taufe gehoben – seitdem begeistern die beiden ihre Fans mit ihrem ganz eigenen Stil. Der große und der kleine Bruder – ohne Fury unterwegs, aber nicht weniger erfolgreich.

Jetzt touren sie mit dem neuen Album „Sieben Himmel hoch“. Kai Wingenfelder: „Die neuen Songs kommen um die Ecke gesaust wie zu spät kommende Partygäste. Wie ein unerwartetes Geschenk, leicht unkontrolliert aber immer mit einem Lächeln im Gesicht. Tolle Songs – vielleicht so gut wie noch nie – und wir haben gerade ein cooles Tempo drauf.“

www.wingenfelder.ics-int.com