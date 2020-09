„‘Weite Welt‘ bedeutet Vielfalt und ein entspanntes Lebensgefühl am Travemünder Strand. Wenn wir nicht in die weite Welt fahren, holen wir das Gefühl der weiten Welt zu uns“, sagt LTM-Geschäftsführer Christian Martin Lukas. „Wir verwandeln den Strand mit unserem Kulturfestival in eine farbenfroh dekorierte Chill Area und viele interessante Künstler*innen teilen sich die Bühne. Ich danke insbesondere der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie für die gute Zusammenarbeit und professionelle Unterstützung bei der Umsetzung der Veranstaltung.“

Neben klassisch-kulturellen Auftritten wird es auch elektronische Klänge am Strand geben. Auf der Bühne sind u.a. die Bands EVER’SO, Max & Friends, Han Shot Greedo und Artenvielfalt (DJs, Elektro) dabei. Bei den Lesungen sorgen u.a. der Autor Jobst Schlennstedt mit einer Kostprobe aus seinen Kriminalromanen und Prof. Klaus Püschel mit der True Crime Story „Faszination Rechtsmedizin“ für Spannung. Mit dem Abendprogramm „Opera at the Beach“ und „Theatre at the Beach“, u.a. mit Schauspieler , werden die Strandkonzerte mit Musiktheater und darstellendem Spiel abgerundet.

Eine Beach-Bar und Foodtrucks sorgen für kühle Getränke und leckeres Street Food. Die Gäste finden ihren neuen Lieblings(sitz)platz auf den Strandterrassen, im Liegestuhl oder in den Paletten-Lounges. Geöffnet ist das Veranstaltungsareal täglich bereits ab 13 h. Die Gästezahl ist auf max. 300 Personen begrenzt, eine Registrierung ist beim Einlass erforderlich. Es gelten die aktuellen Abstands- und Sicherheitsregeln. Das Programm startet um 16 h. Der Eintritt ist frei.

www.weitewelt-travemuende.de