Meerchen

… heißt die neue Reihe des Lübecker Wasser Marionetten Theaters (ohne Wasserbecken). Los geht‘s mit der „Märchenreise mit Konzilius“. Anna Malten erzählt ein wunderschönes Märchen, während die alte Schiffsratte Konzilius (die Figur wird gespielt von Wolf Malten) herrlich viel Quatsch dazu macht und alle zum Lachen bringt. Drumherum gibt es schöne Live-Musik. (27.1., 14 h)

„H2Upps“- ist die Geschichte eines kleinen Wassertropfens, der uns seine Welt zeigt: er kann fliegen, tauchen, sich in alles Mögliche verwandeln. Junge und ältere Zuschauer erkennen in „Uppsi“ einen Freund, der unsere Hilfe braucht. H2 Upps – eine rasante Geschichte, bei der es auf der Bühne ordentlich nass wird und das Publikum viel Spaß hat. (2. & 5.1., jew. 14 h). An beiden Tagen um 19.30 h sind dann noch die „Waterstories“ zu erleben.

www.wassertheater.de