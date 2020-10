Was könnte zum Herbstanfang besser passen als ein Konzert voll warmer Melodien und guter Geschichten? Für alle, die beim letzten Mal keinen Platz mehr fanden, gibt‘s also ein Zusatzkonzert mit Vicente Patiz und seiner „Sonido Del Mundo Tour“.

Die Konzerte des Multiinstrumentalisten, Gitarristen und Entertainers sind atemberaubende und humorvolle Performance. Im neuen Programm entführt der weitgereiste Musiker mit spannenden Instrumenten auf bezaubernde Art sein Publikum ins charmante Kuba, nach Indien, an die Traumstrände Andalusiens und lässt den Zauber der Wüste erklingen.

Www.el-joergos.de