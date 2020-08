Wird es ein Happy End geben für Emmi Rothner und Leo Leike? Diese Frage begleitet das Publikum einen Abend lang bei „Alle 7 Wellen“ auf der schwimmenden Bühne im Naturbad Falkenwiese.

Per E-Mail und darüber hinaus schaffen es die beiden Figuren des Theaterstückes, sich zwischen Augenblicken der Sehnsucht, Zuneigung und Anziehungskraft immer wieder auch zur Weißglut zu treiben. Im ständigen Schwanken von Miteinander und Gegeneinander werden die Höhen und Tiefen zwischenmenschlicher Kommunikation vorgeführt. Die Wellen der Gefühle schlagen dabei nicht selten hoch.

Die inszenierte Lesung der komplizierten Liebesgeschichte lebt u.a. von der unbändigen Spiellust Constanze Marienfelds und Manfred Upnmoors. Im ansprechend gestalteten Bühnenbild bringen sie neben Momenten zum Schmunzeln und Lachen auch die ernsten Töne des eigentlich komischen Stückes wohl dosiert auf die Bühne. So vereinen sich Freude, Verzweiflung, Wut und natürlich die Liebe in ca. 90 unterhaltsamen Minuten.

Das Ergebnis: ein mal spaßiger, mal nachdenklicher und bisweilen aus den Fugen geratender Theaterabend. Insgesamt die perfekte Veranstaltung, um im Sommer die schon viel zu lange währende Kulturabstinenz zu beenden. (Weitere Termine: 2., 6., 13., 16., 20., 21., 23., 27. & 30.8.)

www.theater23.de