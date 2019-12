Die Southernrock-Legende Molly Hatchet aus Jacksonville in Florida gilt neben Lynyrd Skynyrd und der Allman Brothers Band als die wichtigste US-Südstaaten-Band, die jemals unseren Erdball bereist hat. Zu einer der erfolgreichsten und dienstältesten Bands aus ganz Nordamerika zählen sie ohnehin.

Ihr Debütalbum von 1978 „Molly Hatchet“ erreichte schnell Platin-Status. Die darauffolgende Platte „Flirtin’ with Disaster“ wurde noch erfolgreicher und verkaufte sich über 2 Millionen Mal. Am 26.4.2019 starb überraschend Sänger Phil McCormack, der sich aber schon einige Monate zuvor aus gesundheitlichen Gründen von der Band zurückgezogen hat. Er wurde ersetzt durch Jimmy Elkins, der bereits 2018 Phil bei diversen Shows ersetzt hatte und mit dem auch das neue Doppel-Live-Album aufgenommen wurde.

Eröffnet wird der Konzert-Abend von der Deutschen Metal-Band King Savage.