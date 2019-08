Das unverwechselbare Flair zwischen Radisson BLU Senator Hotel und der MuK und die besondere Mischung aus Kunst, Kultur und Kulinarischem locken jährlich über 150.000 Menschen an. Und das Programm auf der schwimmenden Trave-Bühne hat es auch im 21sten Jahr in sich. Hier dürfen die Besucher 10 Tage lang Live-Musik genießen, die von Pop und Singer-Songwriter über Weltmusik bis hin zu Soul, Lounge und Swing reicht. Viele Publikumslieblinge der letzten Jahre feiern ebenso mit, wie hochkarätige Newcomer der internationalen Musikszene.

Das erstklassige Musikprogramm wird ergänzt durch die vielen Straßentheater-Acts und natürlich die beliebten Restaurant-Zelte sowie die Kunsthandwerk- und Designmeile. (Veranstaltungszeiten: Mo-Fr 17-23 h, Sa 16-24 h & So 14-24 h)

www.duckstein-festival.de

Freitag, 2.8.

18.15 & 20.35 h, Theaterplatz: Ohles Kiste

Leiterakrobatik und Zirkusstunts treffen auf coole Stand-Up Comedy, halsbrecherische Jahrmarktsensationen auf 1a-Varietékunst und enden in einem fulminanten Finale – auf diese Großillusion wären selbst Siegfried & Roy nicht gekommen!



19.15 & 22 h, Theaterplatz: Die Farellos

Höchstleistung und Perfektion auf dem Einrad: temperamentvoll, witzig, energiegeladen und vielfach preisgekrönt. Zeit zum Durchatmen bleibt da nur nach der Show.



19.30 h, Musikbühne: ReCartney

Eine Hommage an die lebende Legende Sir Paul McCartney: ReCartney verneigen sich und bringen eine einzigartige Show auf die Bühne, die gespickt ist mit bekannten Solo-Meisterwerken und vielen legendären Songs der Beatles-Ära.



Samstag, 3.8.

16 h, Musikbühne: Port Joanna

Sie geben ihre eigene moderne Interpretation der Musik der Siebziger Jahre zum Besten. Ihre Songs sind lebendig und handgemacht, ihr Sound mal drückend, mal gefühlvoll. Mit groovenden Drums, treibendem Bass, funkigen Gitarrenriffs und einer wunderschön souligen Stimme spielt die Band Soul, Rock, Funk und R’n‘B gemischt mit Popmusik.



16.55, 19.15 & 21.15 h, Theaterplatz: NAOTO

Es scheint fast so als sei er auf magische Art mit seinen YoYos verbunden. Mit einer rasenden Schnelligkeit und absoluter Präzision präsentiert der japanische Ausnahmeartist eine unglaubliche Vielfalt an Tricks.



18.30 & 22 h, Theaterplatz: Die Farellos

siehe 2.8.



19.45 & 23 h, Theaterplatz: Duo Elja

Zu rockigen Klängen wirbelt das Trapez Duo hoch über den Köpfen seiner Zuschauer durch die Luft. Die Schnelligkeit und unglaubliche Präzision mit der die beiden Akrobatinnen von oben nach unten, umeinander und übereinander wechseln, lässt ihre Körper zu einer Einheit verschmelzen.



20 h, Musikbühne: Cosmopauli

Die 5-köpfige Lübecker Coverband bringt mit ihrer mitreißenden Show jede Bühne zum Rocken und ziehen auch den Letzten auf die Tanzfläche. Durch die Kombination weiblicher und männlicher Vocals sind der Songauswahl keine Grenzen gesetzt: Cosmopauli bietet einen einzigartigen Mix aus aktuellen Hits.



Sonntag, 4.8.

15 h, Musikbühne: James Sunburst & Lars Voges feat. Marlon Browden

Musikalisch ist es den beiden geradezu in die Wiege gelegt worden, Retro-Blues-Swing und natürlich Rock’n’Roll im modernen Gewand miteinander zu verbinden. Marlon Browden an den Drums vervollständigt das Trio und belebt die Musik mit groovigen Beats.



16, 18 & 20.30 h, Theaterplatz: NAOTO

siehe 3.8.



17 & 19 h, Theaterplatz: Capuchini Circo

Der Argentinier begeistert die Menschen mit seiner rasanten Jonglage und bindet das Publikum auf unterhaltsame Art und Weise in seinen Auftritt ein. Was für ein Spaß!



18.30 & 22 h, Theaterplatz: Duo Elja

siehe 3.8.



19.30 h, Musikbühne: Florian Künstler

Singer-Songwriter Florian Künstler besticht mit kraftvollen Texten, die er mit tiefgehenden Emotionen dem Publikum vorträgt und Menschen bewegt. Der charmante Musiker aus Lübeck weiß durch seine Musik zu begeistern. Mit authentischen Songtexten und einer Kombination aus klassischen und modernen Komponenten der Folkmusik ist er dieses Jahr auch mit seiner ersten eigenen Tour „Träumen dürfen“ unterwegs.



Montag, 5.8.

18 & 20.20 h, Theaterplatz: Cia. Rampante

Bei den zwei Artisten entstand der Wunsch eine einzigartige Show zu kreieren, die ganz neue Elemente miteinander verbindet: das Cyr Wheel, das sich schier endlos durch Raum und Zeit dreht; magische Hutjonglage und hinreißende Akrobatik, die durch ausdrucksstarke Körpersprache lebt.



18.45 & 21.30 h, Theaterplatz: Kiki Bittovabitsch

Kiki ist Schlangenmensch, Akrobatin und die Prinzessin von Kazador zugleich. Sie teilt eine schwindelerregende Vielfalt an akrobatischen Talenten mit der Welt, aber es ist ihr unglaublicher Sinn für Humor, mit dem Kiki unvergessliche Momente schafft und das Publikum in ihren Bann zieht.



19.30 h, Musikbühne: Mrs. Greenbird

„Dark Waters“ – so der Titel des neuen Albums – bedeutet den beiden Kölnern, die einst die Castingshow X Factor gewannen, viel: ehrlicher, direkter, erwachsener, persönlicher und mit mehr Raum für Experimente präsentieren sich die Songs dem Hörer. Dabei verfolgen die Herzblutmusiker vor allem eine Mission: Zusammen mit den Menschen die Musik und das Leben feiern und so Akkord für Akkord die Welt ein Stückchen besser machen. Man muss ihn einfach selbst erleben, den unverkennbaren Mrs. Greenbird-Sound.



Dienstag, 6.8.

18.15 & 20.20 h, Theaterplatz: Cia. Rampante

siehe 5.8.



19 & 21.30 h, Theaterplatz: Kiki Bittovabitsch

siehe 5.8.



19.15 h, Musikbühne: Side by Side feat. Leandro Saint-Hill

Die 3-köpfige Band und ihr Special Guest aus Kuba verstehen es, zeitgemäße Interpretationen bekannter Songs der Genres Pop, Soul & Jazz auf persönliche Weise zu präsentieren. Das Trio weiß nicht nur seine Instrumente zu beherrschen, sondern erweckt mit drei charakteristischen, starken Stimmen den Eindruck einer großen Band.Die Band wird die White Night (!) musikalisch begleiten und mit ihren weißen Anzügen optisch hervorragend ins Konzept passen.

Mittwoch, 7.8.

18.15 & 20.20 h, Theaterplatz: Kaborka

In ihrer neuen Produktion erzählen Noa und Uri Weiss mithilfe von Theater, Slapstick und Artistik die Geschichte ihres Lebens ohne dabei ein Wort zu sprechen.



19 & 21.30 h, Theaterplatz: Alex & Barti

Figurentheater vom Allerfeinsten: Alex Mihajlovski führt seine rund einen halben Meter große Marionettenpuppe Barti mit so viel Fingerspitzengefühl und Leichtigkeit durch die Welt, dass man schon nach wenigen Sekunden vergisst, dass es sich nicht um eine lebende Person handelt.



19.30 h, Musikbühne: The King’s Parade

Seit ihrer Gründung 2015 auf einem Hawaiianischen Kreuzfahrtschiff haben sie Parade einen eigenen Sound entwickelt: Klassischer Detroit Blues gemischt mit melodischem Pop, der stellenweise an Künstler wie Michael Kiwanuka, The Black Keys oder Alabama Shakes erinnert. 2019 kommen die vier Vollblutmusiker aus London wieder nach Deutschland und präsentieren mit ihrer neuen EP „Mad“ im Gepäck den frischsten handgemachten Sound des Jahres.



Donnerstag, 8.8.

18.15 & 20.20 h, Theaterplatz: Kaborka

siehe 7.8.



19 & 21.45 h, Theaterplatz: Alex & Barti

siehe 7.8.



19.30 h, Musikbühne: Steffani Seven

Mit ihrer soulvollen Stimme und einer prägnanten Bühnenpräsenz präsentiert Steffani Seven jamaikanischen Reggae in vielen Facetten: von Roots und Lovers Rock über Dancehall bis Ska. Ihr Repertoire besteht größtenteils aus selbstkomponierten Songs und einigen Covertiteln bzw. Reggae-Versionen bekannter Songs. Percussion-, Dub-, Dancehall und Solo-Arrangements setzen dabei ihre 7 köpfige, exzellente Band in Szene.



Freitag, 9.8.

18.30 & 22 h, Theaterplatz: elabö

Das Brett steht, die Uhr läuft, das Spiel beginnt: elabö entführt das Publikum in ein Schachspiel das auf amüsante Weise aus dem Ruder läuft. Eine artistische Verfolgungsjagd, bei der Schachfiguren plötzlich lebendig werden und das Schachbrett auf enorme Größe heranwächst.



19.15 & 23 h, Theaterplatz: Linda Sander

Die Luftartistin aus Berlin überzeugt durch makelloses akrobatisches Geschick und einnehmende Ausstrahlung. Ihre selbstkreierten Choreografien am Trapez und Seil zeichnen sich durch Dynamik und Persönlichkeit aus und verschmelzen mit der Musik zu einem einzigartigen Luftspektakel.



19.30 h, Musikbühne: Max & friends feat. Nathalie Dorra

Sie sind gute Freunde des Duckstein-Festivals, nutzen ihren Heimvorteil und verwandeln das Traveufer im Handumdrehen in einen pulsierenden Open-Air-Dancefloor. Bei aller Bescheidenheit versuchen Max & friends die besten Sänger überhaupt zu präsentieren. Allen voran Nathalie Dorra, die wohl authentischste Soulstimme Deutschlands – modern, stylish, elegant. Aber das wichtigste Attribut für den Erfolg dieser Band ist ihre enorme Livepower.



19.45 h, Theaterplatz: Salsa-Mitmachkurs

von und mit Rasoul.



Samstag, 10.8.

16 h, Musikbühne: Guacáyo

Ihre raue, charakterstarke Stimme trifft auf farbenfrohe Beats und rockige Gitarrenriffs. Guacáyos Songs sind durchzogen von Freiheitsdrang und Sehnsucht und zelebrieren dabei die Unabhängigkeit. Mit ihrem seriösen Reggae-Pop lädt die Hamburger Musikerin ihr Publikum sowohl zum Tanzen in feierlicher Club-Atmosphäre als auch zum Nachdenken ein und schafft so einen tollen Mix, der den Zuhörer auf eine musikalische Reise mitnimmt.



16.30 & 21 h, Theaterplatz: elabö

siehe 9.8.



18 & 23 h, Theaterplatz: Linda Sander

siehe 9.8.



18.45 & 22 h, Theaterplatz: Pop up!

Aus einer Reisekiste erscheinen Gestalten, wie aus einer Puppenkiste entflohen: König und Narr, Prinzessin und Prinz, Jäger und Kaninchen. Sie sind höchst neugierig auf ihr Publikum und so beginnt das Spiel…



20 h, Musikbühne:

(stand bei Red.-Schluss noch nicht fest!)



Sonntag, 11.8.

15 h, Musikbühne: Hanne Kah

Hanne Kah versteht es ganz im Sinne ihrer Mission, musikalische Genres und Generationen zu vereinen. Orientiert an musikalischen Vorbildern wie Amy Macdonald, Mumford & Sons und Rosanne Cash haben die Musiker ihren ganz eigenen Sound geschaffen: „Outlaw Music“, wie es noch von keiner deutschen Band vorher zu hören war.



15 & 18 h, Theaterplatz: Pop up!

siehe 10.8.



16.25 & 20 h h, Theaterplatz: Akro Kraks

Edwin Sargent aus England und Elisa Campanelli aus Italien präsentieren mit „Upside Down & Inside Out“ einen Mix aus Akrobatik, Clownerie und Comedy. Kontorsion und Jonglage folgen in einer bizarren Kombination aus Absurdität und Publikumsbeteiligung.



19.15 h, Musikbühne: Phil Siemers

Mit seinen Songs bewegt sich Phil im Jazz, aber auch nicht weit entfernt von Pop und Soul. Seine Melodien sind eingängig und schön, aber nie aufdringlich – man hört sie gerne aus dem Radio klingen. Der Hamburger Musiker arbeitet mit dem klassischen Besteck des Jazz-Trios: Klavier, Schlagzeug, Kontrabass und natürlich seinem Gesang.