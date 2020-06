Momentan können wegen der Corona-Krise fast keine kulturellen Veranstaltungen stattfinden, stattdessen gibt es eine Vielzahl an digitalen Kulturangeboten. Damit gelangen sie aber längst nicht in jedes Wohnzimmer. Denn: Was ist mit den (vor allem älteren) Menschen, die diese Angebote nicht erreichen? Und oft fehlt es auch an der nötigen technischen Ausstattung – besonders, wenn das Budget ohnehin knapp ist.

Die KulturTafel hat sich jetzt für ihre digital „abgeschnittenen“ Gäste etwas einfallen lassen: Ab sofort wird Kultur frei Haus geliefert! Wer möchte, kann mit der Kultur Tafel einen „kulturellen Hausbesuch“ vereinbaren. Dabei besucht ein Musiker den Gast zuhause. Er oder sie bleibt dabei in der eigenen Wohnung (die KulturTafel bringt bei Bedarf einen Klappstuhl mit), der Musiker spielt ein ca. zehnminütiges Konzert im Hausflur – der Mindestabstand wird also gewahrt. Die Fußmatte wird so zur Bühne und der Gast genießt ein exklusives „Türschwellenkonzert“. Infos und Anmeldung bei der KulturTafel unter Tel. 20228061.

www.kulturtafel-luebeck.de