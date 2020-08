Runter vom Sofa und rein in die Sommerfrische am Meer! Das Seebad lädt mit Musik, Theater, Literatur und entspannter Sommerfitness zum unterhaltsamen Kultursommer an der frischen Seeluft ein. Unter dem Motto „Travemünde – Sommerfrische am Meer“ stehen täglich kleine und feine Veranstaltungsmomente unter freiem Himmel mit einer begrenzten Teilnehmer*innenzahl und unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsregeln auf dem Programm. Konzerte mit Livemusik, Lesungen oder Theatermomente erwarten dich auf der als gemütliches Wohnzimmer dekorierten Bühne im Brügmanngarten von Mittwoch bis Sonntag.

Travemünder Sommerfrische 2.0.

Ende August werden die Strandterrassen den Brügmanngarten als Veranstaltungsort in Travemünde ablösen. Hier sind dann Lesungen und Live-Konzerte auf einer Bühne in loungiger Strandatmosphäre unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen geplant. Echtes Strandfeeling mit Blick auf die „großen Pötte“ in der Travemündung, kühlen Getränken und gemütlichen Sitzplätzen im Liegestuhl, auf den Strandterrassen und auf stylischen Palettenmöbeln ist garantiert. Ort: an den Strandterrassen. Eintritt frei. Start: Ende August. Nähere Programminfos folgen auf www.travemuende-tourismus.de