Rein in die Sommerfrische am Meer! Travemünde lädt mit Musik, Theater, Literatur und entspannter Sommerfitness zum unterhaltsamen Kultursommer an der frischen Seeluft ein. Unter dem Motto „Travemünder Sommerfrische“ stehen von mittwochs bis sonntags täglich kleine und feine Veranstaltungsmomente unter freiem Himmel unter Einhaltung der geltenden Sicherheitsregeln auf dem Programm.

Die „Travemünder Sommerfrische“ sorgt mit wechselnden Pop-up Bausteinen immer für eine Überraschung und gute Unterhaltung. Dazu gehören Konzerte mit Livemusik, Lesungen und Theatermomente auf der als gemütliches Wohnzimmer dekorierten Bühne im Brügmanngarten. Veranstaltungstermine: einmal täglich mi-fr ab 17 h und sa+so ab 11 h. Das jeweilige Programm wird auf travemuende-tourismus.de bekannt gegeben sowie über facebook.com/luebeck.travemuende im Livestream übertragen. (Foto © Olaf Malzahn)