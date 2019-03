Weg aus dem Alltag, von dem was du kennst, und tauche hinein in die bunte Welt der Tonschleife! Mit allem, was an Techno fasziniert: Beats, Arts, Lichter, Tanzen, Staunen und Glückseligkeit unter Freunden.

Franca – Gehört im Berliner Kater Blau zum festen Inventar und ist auf dem Label feines Tier vertreten. Bassphilia – Ein alter Bekannter mit Partnerin am Controller. Vorhang auf für eine Reise mit Anna und Eule:nhaupt. Question Mark – Ehemals Teil des Duos Chick & Dick kommt aus Hamburg in den Treibsand. Und Lotta Lumière berührt mit ihren Live-Illuminationen die Herzen und bringt uns um den Verstand.

Sisyphos, Südpol, Moloch, Fusion, Turtur, Minimalsommernachtstraum, 3000Grad, Garbicz Festival oder die Seawatchsolitour – hier vereint sich der Sound und das Artwork der Künstler*innen. Mit der Deko der Tonschleife-Crew und wie immer vieler Freiwilliger. (Die Überschüsse werden an den Verein Kids Kenia e.V. Gespendet!)