Todd Gordon gehört zu den bekanntesten und renommiertesten Jazzsängern Groß Britanniens. „He can really tell a story“, sagte bereits Jamie Cullum über ihn. Und tatsächlich ist er ein Meister darin, mit seiner Musik Geschichten zu erzählen. Todd verfügt über eine warme, elegante Stimme, die den Zuhörer sofort in ihren Bann zieht. Sein Swing und sein Timbre berühren vom ersten Ton an.

Das Trio des schottischen Pianovirtuosen David Patrick zeichnet sich durch starken Groove und beeindruckendes Zusammenspiel aus. Es erwartet Sie ein energiegeladenes Konzert mit viel Spielfreude.