Lucas Warford (Vocals, Bass), Willo Sertain (Vocals, Akkordion) und Andrew Alikhanov (Sopran- & Bass-Klarinette) sind verschrien und das ist gut so. Man kann sich nicht einig sein, ob man ihre Musik als „Doom Folk“, „Devil Swing“, oder gar „Mythic Americana“ beschreiben soll. Man kann es eben nicht und das macht das Folk-Trio aus Portland wohl aus.

Was man sich live erwarten kann: Jedenfalls das Beste aus allen Zeiten. Three For Silver haben alte Songs im Gepäck, probieren Neues und bringen sogar Sopran- & Bassklarinetten unter der Regie von Andrew Alikhanovauf die Bühne. Die verschiedenen Einflüsse aus Gypsy & Co und allerlei internationalen Schmankerln, schenken einigen Songs eine hypnotisierend-schöne Balkan-Mischung, die einfach funktioniert.

www.threeforsilver.com