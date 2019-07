Thore ist ein Singer/Songwriter aus Eutin und die Veranstaltungsorte seiner Gigs haben sich bis hauptsächlich auf Irish Pubs und die Straßen von Lübeck, Brisbane und Sydney beschränkt. Was ihn wirklich am Musizieren reizt, ist das Schreiben und die Selbsterkenntnis, die daraus entsteht. Deshalb besteht sein Set auch überwiegend aus eigenen Folk und Indie Songs, obwohl auch einige Perlen der Musikgeschichte in seine Playlist gekullert sind.

Www.soundcloud.com/thore-fruendt