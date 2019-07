Im Juli veranstaltet das Figurentheater Lübeck und das TheaterFigurenMuseum am Theater-Figuren-Mobil auf dem Kirchhof vor St. Petri bei schönem Wetter Familienaufführungen: Die Clownsgeschichte „Lappen will mit…“ sowie das Stück „Die Geschichte vom großen Bo und vom kleinen Pizzico“. Außerdem einen Puppenbaukurse für Kinder der verschiedenen Altersstufen.

In dem farbig gestalteten Theaterwagen finden Besucher den TheaterFigurenMuseums-Shop, die Figurentheater-Kasse und den Infopunkt für die Umbaumaßnahmen der beiden Institutionen im Kolk. Auf dem Platz davor hat das St. Petri-Café die Außenplätze zum Verweilen eingerichtet.

Zurzeit sind historische chinesische Figuren in der Sonderausstellung „Ferne Welten – weite Träume“ im St. Annen Museum zu bewundern. Und im September startet das 5. Figurentheaterfestival, dieses Mal im Europäischen Hansemuseum.

www.figurentheater-luebeck.de

www.theaterfigurenmuseum.de