Lübeck, Stadt der 7 Türme, die Stadt der Sagen und Märchen. Machen Sie sich auf eine fantastische Reise durch Raum und Zeit: durchschreiten Sie das Fegefeuer, werden Sie Zeuge eines Streitgesprächs zwischen Heinrich dem Löwen und Graf Adolf von Schauenburg, retten Sie gemeinsam mit Ihren Reisegefährten Till Eulenspiegel vor dem Galgen und erleben Sie viele weitere spannende Geschichten aus der Hansestadt Lübeck in der Zeit des Mittelalters.

Doch eine Reisewarnung muss noch ausgesprochen werden: nur wer sein Wissen um die Zeit, in die er reisen will, unter Beweis gestellt hat, kann die Reise fortsetzen. Da wir aber während der gesamten Zeit stets gut informiert werden, dürfte eine spannende und sichere Reise garantiert sein. (Reisedauer: 3 Stunden. Reisebeschränkung: für Menschen von 7 bis 77 Jahren. Weitere Termine: 7., 23. & 30.8.)