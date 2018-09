Unter dem Titel „Dancing for the Martyrs of Christ“ wird Pater Dr. Saju George SJ seine Performances darbieten. Er ist Jesuit, Priester und ein professioneller und mehrfach ausgezeichneter Tänzer aus Kalkutta. Er ist eine Koryphäe des klassischen indischen Tanzes und begeisterte mit seinen Tänzen, in denen er u.a. Inhalte des christlichen Glaubens zum Ausdruck bringt, nicht nur einst Papst Johannes Paul II., sondern Menschen auf der ganzen Welt.