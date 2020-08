TanzOrtNord schaut sich um – und entdeckt die Kreise der Vergangenheit!

Der Kreis ist ein altes, viel verwendetes Zeichen und besitzt sehr viele Bedeutungen: Er ist Symbol für die Einheit, für das Absolute, Vollkommene und damit Göttliche. Ebenso steht der Kreis auch für den Himmel und das All-Eine. Als unendliche Linie ist er Symbol der Unendlichkeit und – in der Gestalt einer Schlange, die sich in den Schwanz beißt – der Wiederkehr. In der Magie gilt der Kreis als Symbol des Schutzes gegen böse Geister und Dämonen. Er ist Zeichen der liebevollen Verbundenheit, Gemeinschaft und Geselligkeit. Alles weitere entsteht in der Fantasie des Betrachters…

TanzOrtNord zeigt Szenen aus Choreografien der letzten Jahre, Dauer ca. 25 Minuten, Open-Air im Domhof zu Lübeck. (Weitere Termine: 9.-16.8.)

www.tanzortnord.de