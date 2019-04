Am 26. April geht Superkunst im Café Ulrichs (Schüsselbuden 6-8) in eine neue Runde. Zu Gast sind Prohn & Spott (Foto), ein Trio aus Hamburg, welches gekonnt dreistimmig Britpop mit Folkrock verbindet.

Es folgt das Trio Ley in der Besetzung Schlagzeug, Gitarre, Bass und Gesang. Die Ahrensburger Band versprüht tolles Sommerfeeling in unserer (noch) kalten Jahreszeit. Der Abend wird abgerundet durch den Multiinstrumentalisten, Weltenbummler und selbsternannten „Indiepop-Abenteurer“ Dominik Baer. Von Synthi-Sounds bis zu gesellschaftskritischem Pop reicht seine musikalische Bandbreite. Der Eintritt ist wie immer frei und für die Künstler steht ein Sparschwein parat. Wer selbst einmal auf die Superkunst Bühne möchte wendet sich an

veranstaltungen@vorwerker-diakonie.de