Dieses Mal mit franni, einer jungen Sängerin aus Lübeck. Außerdem zu Gast: Habour Violet. Ihr Werdegang liest sich wie ein Roman: Vom 250-Seelen-Dorf über Dublin in die Hamburger Musikszene. Geschichten erzählt sie auch in ihren Songs – reflektierend, nostalgisch, gefühlvoll, aber vor allem mitten aus dem Leben gegriffen. Inspiriert von Künstlern wie Lianne La Havas, Selah Sue oder Allen Stone verbindet Harbour Violet Folk mit Soul-Elementen zu ihrem ganz eigenen Sound, bei dem man gelegentlich sogar eine Prise Reggae herausschmecken kann.

Die Dritte im Bunde hat gleich drei Sprachen in ihrem musikalischen Repertoire: Hochdeutsch, Plattdeutsch, Friesisch. Als eine Art musikalische Geschichtenerzählerin präsentiert Norma (Foto) ihre Lieder voller schöner Melodien, eingängigen Refrains und lebhaften Bildern.