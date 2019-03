Es wird heiß: Die Superkunst Afterwork Party geht an den Start! Am 15. März gibt es die erste Afterwork Party im Café Ulrichs (Schüsselbuden 6-8).Nach einer arbeitsreichen Woche freut sich doch jeder aufs Wochenende. Was könnte es besseres geben als sich den Stress von der Seele zu tanzen?

Packt eure Lieblingskollegen und -kolleginnen, eure besten Freunde und alle, die bereit fürs Wochenende sind, ein und startet im Café Ulrichs gut gelaunt in die schönste Zeit der Woche. Für heiße Beats und kühle Getränke ist gesorgt. Der Eintritt ist wie immer frei und der Floor erwartet euch ab 18 h.