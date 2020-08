Flaniere durch die Garküchen der Welt und erlebe den herrlichen Duft von exotischen Gewürzen und Frischgebackenem, gebratenem Fleisch, frittierten Leckereien und süßen Versuchungen. Dabei ist die Vielzahl und Auswahl der verschiedenen Gerichte sowie die Qualität der direkt vor Ort frisch zubereiteten Speisen einzigartig. Auf dieser kulinarischen Reise quer durch viele Länder und Kontinente kannst du traditionelle Speisen aus aller Welt mit Familie oder Freunden probieren.

Das Street Food Festival Travemünde 2020 findet natürlich statt unter Einhaltung der aktuell gültigen Sicherheitsvorgaben, Verhaltensregeln und Hygienevorschriften. Und zwar am Freitag von 14-22 h, am Samszag von 11-22 h und am Sonntag von 11-20 h.

Www.streetfood2020.de