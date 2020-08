Auch in diesem besonderen Sommer kann die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus (TSNT) GmbH die beliebte Veranstaltungsreihe wieder auf die Beine stellen und so allen Gästen und Einheimischen beste Unterhaltung direkt an der Wasserkante bieten. Noch bis zum 21. August werden am Niendorfer Freistrand immer donnerstags und freitags um 19 h abwechslungsreiche Filme gezeigt.

„Die weitläufige Fläche am Freistrand in Niendorf passt hervorragend, um mit genügend Abstand einen unbeschwerten Kinoabend unter freiem Himmel zu verbringen. Das Veranstaltungsteam wird den Platz mit gemütlichen Sitzdecken lauschig dekorieren. Die StrandKino-Besucher*innen dürfen sich gern weitere Decken zum Einkuscheln mitbringen. Jeder kann sich seinen Kinoabend individuell kulinarisch gestalten und auch seine eigenen Getränke mitbringen“ so Jana Thomsen aus der Veranstaltungsabteilung der TSNT GmbH.