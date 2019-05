Im Rahmen der „Tage der offenen Ateliers 2019“ geben die in Lübeck ansässigen Musiker und Klangkünstler von Art Sonore ihr Premiere Konzert in der Künstlerwerkstatt Stavenstr. 35. Unter dem Motto „Sound Art & Ambient Musik“ stellen die beiden in Lübeck ansässigen Künstler Eric Nobles und Skull ihre neuen Alben vor. Dabei treffen dunkle Atmosphären auf experimentelle Klänge.