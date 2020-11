Zum nächsten U2-Wochenende lädt das Funambule ein. Und zwar mit der Band „Songs of U2“. Performt werden dabei Klassiker aus mittlerweile über 40 Jahren U2-Historie. So werden Hits wie „Sunday blooday sunday“, „One“ und „With or without you“, „I still havn‘t found what I‘m looking for“ oder „Vertigo“ nicht fehlen.

Www.songsofu2.de