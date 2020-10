Claras Freund Ben ist ganz plötzlich ums Leben gekommen. Ihre beste Freundin Katja kümmert sich um Clara, ist da, wenn sie gebraucht wird, und schafft es, ohne viele Worte Mut zu machen. Um den Verlust zu verarbeiten, beginnt Clara, SMS an Ben zu schreiben, so wie er ihr täglich eine Kurznachricht geschickt hat. Was Clara nicht ahnt: Bens Handy-Nummer wurde inzwischen neu vergeben. Die SMS landen bei dem jungen Journalisten Sven, der sie anfangs als reinen Kitsch abtut. Anders seine Kollegin und Bürofreundin Hilke, die sich gleich von den Kurznachrichten anrühren lässt und Sven überredet, zu recherchieren, wer dahintersteckt und sich auf die Suche nach der geheimnisvollen Absenderin zu machen. Die Recherche führt ihn von Hamburg nach Lüneburg in die Pizzeria von Guiseppe Ventorino. Doch die Absenderin ist nicht da…

Eine zauberhafte Romantikkomödie: Gefühlvoll, ohne je kitschig zu werden, amüsant, ohne je albern zu sein. Eine zärtliche Theatergeschichte für alle Singles und Nicht-mehr-Singles, die noch an die Liebe glauben! (Weitere Termine: bis 31.10.)