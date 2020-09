Einmal mehr beweist Uli Sandau mit „SMS für dich“ sein gutes Händchen für eine gelungene Programmauswahl. Mit seiner gleichsam sensiblen wie humorvollen Inszenierung bringt er ein Stück auf die Bühne, in dem die Trauer nach dem Tod einer nahestehenden Person in Liebe und Lebensfreude würdige Konkurrentinnen erhält.

Das für das Theater Partout ungewohnt junge Ensemble zeigt die kontrastreichen Charaktere souverän, die Darstellerinnen der Nebenrollen präsentieren sich besonders stark. Das durchdachte Spiel mit den Kulissenelementen und Requisiten gestaltet die Szenen abwechslungsreich. Diesmal wesentlich: Riesenkissen mit Knautschfaktor, knuspriges Popcorn, Büroeinrichtung mit sportlich einsetzbarem Schreibtischstuhl und Kaubonbons in Raschelpapier. Die kurzen, in ihrer Emotionalität ausgekosteten Dialoge sorgen für die nötige zwischenmenschliche Dynamik. Claras komplizierte Ausgangssituation und ihre Schwierigkeiten beim Finden und Akzeptieren einer möglichen neuen Liebe bekommen durch bewusst und feinfühlig eingesetzten Witz und Humor das passende Gegengewicht.

Wer sich einen stimmungsvollen Theaterabend mit Momenten zum Nachdenken und Mitfühlen, Augenblicken zum Schmunzeln und Lachen sowie einem treffend gewählten Soundtrack wünscht, der kommt hier definitiv auf seine Kosten. (4.9., 20 h, Wiederaufnahme-Premiere. Weitere Termine: 11., 18., 19., 25. & 26.9.)