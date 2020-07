Der Slam A Rama Poetry Slam geht nach draußen! Ein erstklassiges Line-up der Dichter und Denker der neuen Generation wird sich unter freiem Himmel vor der wunderbaren Lübecker Freibadkulisse mit ihrer Wortkunst in eure Herzen und Gehörgänge reimen und wortspielen und euch in den Sonnenuntergang begleiten.

In einer einzigartigen Mischung aus Literatur und Performance stellen sich die Wortakrobaten einer Publikumsjury und kämpfen um die güldene Slam Trophäe des Abends. Also Beine in die Hand, Ohren auf und ins Freibad gerauscht. Mit dabei: Paulina Behrendt, Matti Linke, Slam Team: Felix Treder & Sophia Szymula, Johannes Floehr und Paul Weigl.