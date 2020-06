Das an Corona-Bedingungen angepasste Programm des diesjährigen SHMF ist live, im Radio, Fernsehen und Internet zu erleben. Im Rahmen der rund 100 Aktionen macht der Porträtkünstler Xavier de Maistre unter anderem musikalische Hausbesuche und zu Ehren der Komponisten-Retrospektive beziehen dänische Künstler eine Carl Nielsen-WG auf Gut Pronstorf. Auch das Festivalorchester kommt im Norden zusammen.

Der diesjährige SHMF-Porträtkünstler wird auch abseits des ursprünglich geplanten Festivalprogramms facettenreich gewürdigt. So ist der französische Harfenist nicht nur Teil des Eröffnungsfests (am 5.7.) und musikalischer Gast beim Lübeck Musikfest mit Daniel Hope (Foto © Nicolas Zonvi / 11., 12. & 18.7., jew. 18 h auf www.shmf.de), sondern gibt auch ein Konzert mit dem Mahler Chamber Orchestra. Für das renommierte Kammerorchester ist es der erste Auftritt seit Beginn der Corona-Krise. Das Konzert mit Werken von unter anderem Mozart und Debussy wird ohne Publikum am 6. Juli abends live auf ARTE Concert übertragen.

De Maistre rundet seinen Besuch in Schleswig-Holstein mit einem neuen, besonders nahbaren Format ab: Beim Musikalischen Hausbesuch klingeln große Künstler an den Türen von Festivalfreunden und überraschen sie mit einem spontanen Privatauftritt im Treppenhaus. Weitere Musikalische Hausbesuche machen außerdem die Klarinettistin Sabine Meyer und der Mandolinist Avi Avital (Foto).

Auch die Komponisten-Retrospektive des SHMF, die sich 2020 dem Dänen Carl Nielsen widmet, wird im „Sommer der Möglichkeiten“ intensiv gewürdigt: Auf Gut Pronstorf beziehen für mehrere Tage eine Reihe dänischer Künstler und Ensembles die Carl Nielsen-WG. Dabei sind Formationen wie das Helene Blum & Harald Haugaard Ensemble, Concerto Copenhagen, Musica Ficta oder das Danish Piano Duo. Die Werke werden ohne Publikum für NDR Kultur aufgenommen und ab dem 16. August 2020 gesendet.

Ab sofort können alle bereits veröffentlichten Projekte in einem eigens eingerichteten Bereich auf der Website des SHMF eingesehen werden. Die Informationen werden laufend aktualisiert und um Sendetermine sowie Möglichkeiten, vor Ort teilzunehmen, ergänzt.

www.shmf.de/sommer