Martin Grubinger gehört zu den weltweit bekanntesten Schlagzeugern – zu seiner Karriere hat auch das SHMF maßgeblich beigetragen. Seit fast 20 Jahren ist das Festival fester Bestandteil seines Sommers und spätestens seit den 16 Konzerten, die er 2015 als Porträtkünstler gab, dürfte er in ganz Schleswig-Holstein eines der bekanntesten Gesichter der Festivalfamilie sein. Im Gepäck hat er dabei stets ein Programm mitreißender Rhythmen und Grooves, bei denen kein Fuß lange stillstehen bleibt. (Foto © Simon Pauly)

Der energiegeladene Schlagzeuger kommt in diesem Jahr in Trio-Besetzung und braucht vor allem eins – eine große Bühne voller Schlaginstrumente. Absolut unentbehrlich, aber normalerweise unauffällig im Hintergrund ist Grubingers Transportmittel: Große LKW, die randvoll mit Musikinstrumenten gefüllt sind. Warum also nicht genau diese Trucks einmal ins Rampenlicht holen und zur großen Bühne machen?

Genau das passiert in diesem Sommer, wenn Martin Grubinger und seine Mitmusiker eigens aus Salzburg anreisen, durch Schleswig-Holstein touren und auf weitläufigen Plätzen Halt machen. Die Ladeflächen von zwei Trucks werden zur Bühne und die Seitenwand zum Vorhang, der sich für eine explosive Percussion-Show öffnet.

Rund eine Woche im August sind Grubingers Platzkonzerte an verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein zu Gast. So u.a. am 13.8. in Lübeck.