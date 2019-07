Welcher Künstler mit welchem Instrument oder welcher Stimme würde wohl eine CD „Immortal Bach“ – „Der unsterbliche Bach“ – nennen? Naheliegend wären Musiker aus der Alte-Musik-Szene, vielleicht auch Streicher oder Pianisten. Aber ein Schlagzeuger? Da kommt so schnell niemand drauf. Doch Simone Rubino ist auch nicht irgendein Percussionist, sondern ein ganz besonders feinfühliger. Die Geste, die er auf dem Cover seiner CD zeigt – er scheint sein Marimbaphon fast zu streicheln oder in es hinein zu lauschen –, ist bezeichnend für sein Spiel.

Der junge Italiener, der 2014 den ARD-Musikwettbewerb für sich entschied, gewinnt Bachs C-Dur-Suite für Violoncello solo, deren sechs Sätze er auf der CD und bei seinen beiden SHMF-Auftritten jeweils einem „echten“ Schlagzeugwerk gegenüberstellt, phänomenal neue, sinnliche Farben ab. Man mag kaum glauben, dass Bach so berauschend sein kann. (Foto © Marco Borggreve)