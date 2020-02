… gehen weit über die herkömmliche Schlichtheit des Antifolk hinaus, lassen kein Musikertum raushängen, sondern brechen die Perfektion immer wieder durch jede Menge musikalischen Pling-Plong in guter alter Fluxus-Tradition.

Das klingt alles andere als dilettantisch oder Lo-Fi, hier herrscht ein geradezu perfekter Umgang mit Stilen, Breaks und Cut-Up-Ästhetik vor, der manchmal an den Perfektions-Rock von Queen oder an den Stilmix von Mr. Bungle erinnert, so als hätten die Mothers Of Invention und das Sun Ra Archestra mit verteilten Rollen und auf Acid eine neue Fassung von Hair eingespielt!

