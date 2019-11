Willkommen in der neuen Club Reihe! „Set Up Club“ steht für beste DJ-Konfigurationen, ein kreativer Top-Act gepaart mit lokalen DJ‘s, jedes Mal anders zusammen gestellt, sowie im Style und Line Up. Langeweile war gestern, jetzt geht´s ab!

Eröffnet wird der Set Up Club mit kein geringerem als Ferris MC, außerdem als Opener mit dabei Patrick „Funkton“ und den Schluss des tanzbaren Abends teilen sich Patric Button und BINKS aka 6INKS. Der Sound ist ein tanzbarer Mash Up von Ferris sowie Elektro von Binks & Patric.