Die Schlagerparty auf der Ostsee Auf der MS Nils Holgersson wird die Panorama Bar am 30. und 31. Oktober zur schwimmenden Tanzfläche. Der erfahrene TT-Line DJ Armin Strubelt hat ein handverlesenes Musikprogramm mit allen Schlagern von gestern bis heute zusammengestellt. Auf der großen Schwedenfähre wird für die beste Laune auf der Ostsee gesorgt: nachdem die ausgesuchte Kabine bezogen ist, erwartet die Schlagerfans das All-Inclusive Programm mit großem Abendbuffet, der Schlagerparty in der Panorama Bar und einer vielfältigen Getränkeauswahl dazu. Die Nacht kann an Bord durchgetanzt werden, um sich dann auf sehr kurzem Weg in der gemütlichen Kabine ausruhen.

Frühaufsteher können den Sonnenaufgang im Hafen von Trelleborg erleben, bevor die Fähre um 10 h nach Travemünde zurück fährt. Das umfangreiche Frühstücksbuffet und die Fika gehören am 31.10. natürlich auch zum All-Inclusive-Ticket für einen tollen Feiertag auf See: Ab 11 h gibt es in der noch mehr Hits und Charts und ab 15 h die schwedische Fika Kaffee-Pause. Die Kabine steht die gesamte Überfahrt bis zur Ankunft in Travemünde (18 h) zur Verfügung. Also jetzt das einmalige All-Inclusive Partyticket ab 109 € pro Person mit der Wunschkabine sichern und die „SchlagerLove“-Party auf der Ostsee erleben.

www.ttline.com