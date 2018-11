Er ist ein durch und durch positiver Mensch, dem es in seinen Songs – wie im Leben – darum geht, eine Haltung zu haben. Wirtz veröffentlichte bereits fünf Soloalben. „Akustik Voodoo“ aus dem Jahr 2011 stieg bis auf Platz 5 der deutschen Albumcharts. Seit Jahren schafft er es, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern und immer größere Hallen zu spielen. Seine Fans danken es ihm mit fast immer ausverkauften Konzerten.

Der wachsende Erfolg von Daniel Wirtz liegt nicht nur an seiner unglaublichen Stimme, seinen charismatischen Live-Auftritten und der emotionalen und ehrlichen Art seiner Songs, sondern auch an der engen Bindung zu seinen Fans und der Tatsache, dass er sich mit seinem Label Wirtzmusik bis ins Detail selbst um die Vermarktung seiner Musik kümmert. Am 21.11. kommt er im Rahmen seiner „Fünfte Dimension“-Tour zusammen mit „Deine Cousine“ in die Kulturwerft Gollan.