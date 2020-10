Das Musik-Comedy-Duo hat schon etliche regionale Song-Slams gewonnen. Bundesligareif wurde ihre Karriere nach NightWash-Auftritten und Touren mit dem „Die Ärzte“-Biografen Stefan Üblacker (Das Buch Ä). Es steht auch der Pokal für den Sieger des NDR Comedy Contest 2018 sauber poliert im Trophäenregal und 2019 wurden die beiden einfach mal für den Prix Pantheon nominiert.

An diese Erfolge anknüpfen wird das neue Programm: „Die fitteste Band der Welt“. Ein Lachmarathon aus Liedparodien, die einfach nur Spaß machen. Musik-Coverett vom Feinsten. Die beiden Wortakrobaten lassen keinerlei Zweifel daran, dass sie in Topform sind. Ohne Aufwärmphase sprinten sie auf die Bühne und entzünden ein olympisches Freudenfeuer biblischen Ausmaßes. Ihre Energie ist in der Lage, einen Raum in ein Stadion zu verwandeln, in dem sich Songs aus der ganzen Welt zu einer ekstatischen Liedermacher-Comedy-Rockshow vereinigen. Von Mozart bis Mark Forster, von Simon & Garfunkel zu den Beastie Boys. (Foto © Jan Hüsing)

www.reisagainstthespuelmachine.de