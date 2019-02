Weil unsere moderne Welt eine hektische Schnitzeljagd nach Glück ist, heißt sein neues Programm „Schmitzeljagd“. Wie ein dünner Garfield auf Speed setzt sich der Vollblutentertainer mit dem „Abenteuer Leben“ auseinander und sucht nach Antworten auf Fragen wie: „Warum ist jung sein heute so ein Stress – und warum will dann trotzdem niemand alt werden?“ oder: “Wie schaffe ich es bloß, tatsächlich jede Serie zu gucken, die mir empfohlen wird?“

Voller Energie titscht der Humor-Flummi von Pointe zu Pointe, erfüllt ein Arsenal an krassen Figuren in kunstvollen Ein-Personen-Sketchen mit Leben und sorgt dazu mit einzigartigen Impros für endlose Lachattacken und unvergleichliche Momente. (Foto © Robert Recker)