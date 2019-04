Straight outta Parkaus, right into Strandsalon! Die seit nunmehr einer Dekade erfolgreiche 90er Party geht weiter.

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums holt sich unser kleiner gelber Freund „Eric" Unterstützung aus der 90er-Promi-Welt. Kein geringerer als Evil Jared (Bloodhoundgang / Circus Halligalli) dreht für euch an den Plattentellern. Das Motto des Abends: 90s only!