Am Samstag, den 4. Mai, findet wie in den letzten Jahren ein Straßenflohmarkt in der Augustenstraße statt, hierzu wird die Straße gesperrt und zum Flohmarkt umfunktioniert.

Fast alle Anwohner machen mit. Von 10-15 h werden Trödel und Kuriositäten angeboten. Für das leibliche Wohl sorgen einige Anwohner und versorgen die Flohmarktbesucher mit Kaffee und Kuchen. Ein Teil der Einnahmen wird, wie schon in letzten Jahren, an gemeinnützige Vereine in Lübeck gespendet.