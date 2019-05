Ein Polylog, anders als ein Dia- oder Monolog, ist ein unendlich vielseitiger Austausch in der Kommunikation zwischen Menschen. Dazu gehört natürlich auch die Musik. Dieses Motto prägt die Philosophie des Polylog Arts Label.

Was die Polylogen eigentlich damit sagen wollen: Tom Nowa, die Wonkers und Fodie J werden mit euch in ein Gespräch treten, das jenseits von Worten stattfindet. Erwartet einen tanzbaren Polylog der Extraklasse, der euch, uns, dich und mich in eine schillernde Welt entführt, in der Worte keine Bedeutung mehr haben. Es zählen alleine 4 Takte und der Beat. Und Solaris Lightart bedeutet Visuals der SOS Underground Partys, des 3000 Grad Festivals und, und, und…