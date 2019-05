Peter Simon, der Singer-Songwriter, Multiinstrumentalist und Gründer der Band „Glenfiddle“, spielt am 11. Mai mit seiner neuen Band, der Peter Simon Company (mit Xu Schmitz, Ralph Schlunk & Mike Schulz), im Werkhof das Programm „50 Years On Stage“. Er vermag live, sowohl durch seine eigenen Songs, als auch mit Traditionals, Instrumentals, Pop-Songs und Acoustic-Oldies das Publikum zu begeistern und hat sich längst auch einen Namen als Arrangeur und Studio-Musiker gemacht.

Im Vorprogramm wird das Lutopia Orchestra auftreten, welches sich in Lübeck schon längst einen Namen gemacht hat und auch sehr erfolgreich bei diversen Festivals in ganz Europa Gastspiele absolviert hat. Außerdem werden im Laufe des Jubiläums-Konzerts einige Gastmusiker auftreten, mit denen Peter Simon im Laufe seiner langjährigen Musikerlaufbahn zusammengearbeitet hat.

www.peter-simon.com

Www.lutopiaorchestra.com