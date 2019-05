Amar (65) ist ein beliebter indischer Schauspieler. Auf den Straßen von Mumbai erkennt ihn jeder, in seinem Privatleben jedoch herrscht Einsamkeit. Das einzige, was ihm Freude bereitet, sind die täglichen Telefonate mit der Restaurantbetreiberin Tara (54). Seit einem Jahr bestellt er jeden Abend sein Essen bei ihr. Langsam und vorsichtig nähern sich die beiden an und bauen eine starke Bindung auf, und trotz des Klassenunterschieds geht das Paar schließlich mit seiner Liebe an die Öffentlichkeit.