Ein Filmprogramm, das von den Lübecker Fischgründen an der Trave, an Schlutup und Gothmund vorbei, bis an die Küsten Norwegens und Schwedens führt, wo – im titelgebenden Stummfilmdrama „Der Schatten des Meeres“ und dem Urlaubsfilm „Strandfreuden“ – der moderne Tourismus Konflikte mit der angestammten Fischerei heraufbeschwört. Als Bordkapelle begleitet sie einmal mehr das mitreißende und stummfilmerfahrene Lübecker TroubaDuo.