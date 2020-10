Eivør wurde 1983 auf den Färöern geboren. Die Verwurzelung mit diesen abgeschiedenen und gleichzeitig wunderschönen Inseln diente von Beginn an als musikalische Inspirationsquelle für die Sängerin, Musikerin und Songwriterin, die eine Stimme von seltener Schönheit und Kraft besitzt.

Eivørs Stimme besticht dabei mit ganz außergewöhnlicher und charakteristischer Schönheit, ist einzigartig in ihrer Intimität, ihrer mühelosen Virtuosität und der Vielfalt an Färbungen. Gleichzeitig ist sie auch eine fesselnde Liveperformerin, die eine temperamentvolle und herzerwärmende Bühnenshow abliefert. Sie wurde als „Wikingergöttin“ beschrieben, die eine „außergewöhnliche Präsenz“ hat und Musik produziert, die „schmerzhaft schön“ ist.

In Lübeck, am 8. November, stellt die Künstlerin ihr neues Album „Segl“ unplugged und mit kleiner Besetzung in St. Petri vor. Zuvor tritt sie am Samstagabend bei der Preisverleihung der Nordischen Filmtage Lübeck auf. (Foto © Sigga Ella)

www.nordische-filmtage.de