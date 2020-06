Support your Local Live Club

Seid dabei und macht mit, das durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geratene Rider‘s mit dem Kauf einer „Benefit Card“ zu unterstützen.

Benefit steht für Vorteile und die beruhen auf Gegenseitigkeit. Die neue Jahreskarte für das Rider‘s Café für 10,- Euro bietet z.B. Garderobe umsonst, ein Softgetränk, Sekt oder Bier pro Monat frei, 10% Rabatt im Webshop auf eigene Artikel und einen bevorzugten Eintritt für 10,- Euro im Monat.

Die „Benefit Card Plus“ für 20,- Euro monatlich bietet mehr Freigetränke einmal pro Monat, einen Service 72 Stunden vor offiziellen Vvk (Infos und die Möglichkeit 2 Karten zu kaufen), im Webshop 20 % auf Rider‘s Artikel sowie die Garderobe frei bei allen Veranstaltungen.

Das Rider’s Café hat direkt nach der Zwangsschließung in Kameras, Tontechnik und Personal investiert und streamt seitdem über Twitch TV Live-Bands und DJ‘s für euch ins Netz. So können wir weiterhin mit dem Club und den Künstlern in Kontakt bleiben. Nach Wiedereröffnung bleibt der Stream erhalten, viele Videos und Bilder werden verlässlich online gebracht. Und für schnell Entschlossene bis Ende Juni gibt es eine Sonder-Edition: diese Karte berechtigt zum freien Eintritt und Genuss von Getränken fast zum Selbstkostenpreis auf der „Danke-Party“. Der Termin wird nach Öffnung bekannt gegeben.

www.riders-cafe.de