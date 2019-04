Moira Serfling und Tom Baetzel: Zwei Weltgereiste und ein berauschender Songcocktail. Immer wieder anders, aber immer wieder gut ...

Sie sind nicht zum ersten Mal zu Gast im Casino Lübeck. Zu Recht, denn Nervling tut einfach gut. Sie machen genau das, was sie glücklich macht und machen damit auch alle anderen glücklich: Wo Nervling auftaucht, da ist gute Laune vorprogrammiert. Ob auf Englisch oder Deutsch, sie erzählen in ihren Ohrwurm-Songs von ihren Reisen um die Welt und vom Leben allgemein. Spritzig, zeitlos und immer im Jetzt. Gerade arbeiten sie im Studio an ihrem mittlerweile 6. Album und werden an diesem Abend die eine oder andere Nummer zum ersten Mal live spielen.